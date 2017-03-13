Пьяный водитель без прав сбил двух пешеходов в Шахунье

Пьяный водитель без прав сбил двух пешеходов на улице Веденина в Шахунье, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 12 марта в 21:00. Водитель автомобиля «ВАЗ 2110» без номеров и без прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил мужчину и женщину, идущих по проезжей части.

В результате аварии пострадавшие получили ушибы и ссадины. После оказания медпомощи их отпустили.