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10:40 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Пьяный водитель без прав сбил двух пешеходов в Шахунье

Нарушитель сбил мужчину и женщину, идущих по проезжей части.

Пьяный водитель без прав сбил двух пешеходов на улице Веденина в Шахунье, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 12 марта в 21:00. Водитель автомобиля «ВАЗ 2110» без номеров и без прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил мужчину и женщину, идущих по проезжей части.

В результате аварии пострадавшие получили ушибы и ссадины. После оказания медпомощи их отпустили.

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