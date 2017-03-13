Водитель Mitsubishi погиб, врезавшись в Suzuki в Городце

Водитель автомобиля Mitsubishi погиб, врезавшись в Suzuki на улице Республиканская в Городце, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 12 марта в 07:55. Водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Suzuki.

В результате аварии 58-летний виновник погиб на месте.