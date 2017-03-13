Два спецрасчета тушили деревянный дом в зоне отдыха Криулянского района

По данным службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, звонок в службу 901 поступил в 10.13, 12 марта. К месту происшествия прибыли два спецрасчета. Пожарные установили, что огонь вспыхнул на втором этаже в деревянном доме. Локализовать возгорание удалось в 10.40.

В итоге, огонь повредил 30 кв.метров строения и не распространился, благодаря своевременному вмешательству.

Причина пожара выясняется.