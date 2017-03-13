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11:11 (мск), источник: Вести.Ру

Лось промчался по горнолыжной трассе. Видео

В США засняли крупного лося, который пробежал по трассе на горнолыжном курорте, изумив лыжников и сноубордистов.

Видео, на котором сохатый мчится вниз по склону всего в нескольких метрах от отдыхающих, было снято посетительницей курорта Брекенридж в Колорадо Чери Лютер 10 марта и затем выложено в «Инстаграме». Лютер при этом продолжала ехать вниз на своей доске и лишь испуганно вскрикнула, когда животное пробежало мимо нее.

В результате появления лося на трассе никто не пострадал, сообщает AP. Администрация курорта воспользовалась этим случаем для напоминания посетителям о необходимости быть осторожными при катании, так как трасса расположена в условиях дикой природы.

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