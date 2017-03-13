Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Убитый канадскими полицейскими россиянин: "Россия всех победит"
В СК направлено заявление о возбуждение дела против Медведева
В России введут новые нормы труда для женщин
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В России введут новые нормы труда для женщин
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
«Людей просто довели»: СМИ о массовом бегстве десантников ВСУ
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
14События недели в фотографиях
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
11:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Судебный процесс над хабаровскими живодерками начался со скандала

Членам организации «Зоозащита-ДВ» не дали повесить баннер и провести акцию.

Источник: AP 2017

В Хабаровске начался судебный процесс над «хабаровскими живодерками». У здания суда члены организации «Зоозащита-ДВ» попытались провести митинг и повесить баннер с надписью «Живодерам не место среди людей». Но приставы не позволили им этого сделать и пригрозили административным наказанием, передает корреспондент ИА REGNUM.

Хабаровские зоозащитники принесли к зданию суда баннер и за несколько минут до начала судебного заседания попытались растянуть его на машинах, а затем провести акцию. Но им помешали приставы. Они отобрали баннер и пригрозили санкциями за нарушение общественного порядка. Накануне суд принял решение сделать процесс закрытым, в том числе и для прессы, поскольку материалы дела могут привести к разглашению сведений, нарушающих честь и достоинство сторон, сообщило ИА Востокмедиа.

Экспертиза показала, что у обвиняемых нет психического расстройства. Однако у обеих девушек имеются садистские наклонности. По словам самих живодерок, им хотелось причинять боль, хотелось понять, что испытывает живое существо, когда ему причиняют боль. Помимо издевательств над животными девушки совершили разбойное нападение на жителя Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, дело хабаровских живодерок вызвало огромный общественный резонанс. Меру наказания живодерок подняли на пресс-конференции главы государства. Тогда Владимир Путин пообещал поддержать ужесточение наказания за подобные преступления. По версии следствия, девушки брали через объявления животных, а затем зверскими образами мучили их до смерти. Фотографии несовершеннолетние не стеснялись выкладывать в сеть.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Минфин предложил повысить НДС до 22%
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ
В Росгвардии началась внезапная проверка боеготовности
Чиновники хотят снизить скорость доступа к сайтам-нарушителям
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, в январе-феврале автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек, скорее всего, устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу В Госдуме предложили заменить материнский капитал на более гибкую систему поддержки семей. Член думского комитета по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец хотят установить новый размер ежемесячных пособий на детей, а также выделять семьям земельные участки и «Газели».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь