Под Воронежем из-за пожара трассу заволокло дымом: видео появилось в сети

Сухая трава загорелась вдоль трассы Р193 «Воронеж — Тамбов» в районе поселка Плясково-Снежково в Новоусманском районе около 13:00 субботы, 11 марта. Из-за ландшафтного пожара трассу заволокло дымом, несколько метров на участке Р193 видимость полностью отсутствовала. Один из автомобилистов выложил видео в сеть.

Ландшафтный пожар площадью 200 кв м удалось потушить к 15:35, уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе управления МЧС по региону.

Спасатели напомнили жителям региона, что если вы стали свидетелем пожара или другого ЧП, необходимо позвонить по телефону 01 (пожарная охрана) или 112 (служба спасения).

Риск ландшафтных пожаров в марте увеличится из-за теплой погоды. Руководитель регионального гидрометцентра Александр Сушков сообщил, что в первой половине марта температура воздуха превысит норму на 7−10 градусов. Спасатели уже зафиксировали первый ландшафтный пожар 2017 года — в Богучарском районе загорелся камыш.

Общевойсковые объединения Центрального федерального округа подготовятся к тушению лесных пожаров. В Воронежской области и Подмосковье запланировали сформировать около 100 противопожарных отрядов и групп.