Под Воронежем из-за пожара трассу заволокло дымом: видео появилось в сети
Горела трава в Новоусманском районе.
Горела трава в Новоусманском районе.
Сухая трава загорелась вдоль трассы Р193 «Воронеж — Тамбов» в районе поселка
Ландшафтный пожар площадью 200 кв м удалось потушить к 15:35, уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Спасатели напомнили жителям региона, что если вы стали свидетелем пожара или другого ЧП, необходимо позвонить по телефону 01 (пожарная охрана) или 112 (служба спасения).
Риск ландшафтных пожаров в марте увеличится
Общевойсковые объединения Центрального федерального округа подготовятся к тушению лесных пожаров. В Воронежской области и Подмосковье запланировали сформировать около 100 противопожарных отрядов и групп.