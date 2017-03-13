Чертово колесо: женщину и ребенка забыли в мороз на высоте

На высоте и морозе 29-летняя женщина и ее ребенок не по доброй воле провели более часа.

При этом смотритель колеса обозрения на ее сигналы о помощи никак не отреагировал, сообщает Vesti.ru. Он отключил аттракцион и покинул свое рабочее место. По предварительным данным, работник парка развлечений был просто пьян.

29-летнея жительницу Среднеуральска спас мобильный телефон. Для прекращения экстремального развлечения она дозвонилась в МЧС. Спустя 50 минут после звонка спасатели выпустили молодую маму и ее ребенка из люльки колеса обозрения.

Смотритель колеса обозрения подтвердил, что забыл про посетителей, которых сам несколько минут назад посадил в люльку. Полиция начала проверку этого инцидента.