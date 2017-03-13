В Сочи турист сорвался со склона горы в обрыв
В Сочи спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего при падении туриста.
В Сочи спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего при падении туриста.
В 13:40 к спасателям обратился 36-летний турист, который потерялся в горах. Он рассказал, что сорвался со склона горы и упал в обрыв и самостоятельно не может передвигаться. За ним в район горного массива Псеашхо вылетел вертолет, сообщает
Мужчину нашли на южном склоне горы Западный Псеашхо.
Туриста доставили на базу МЧС и передали врачам. Спасатель международного класса Максим Дзагания считает, что мужчине очень повезло.
«Во-первых, он упал по южному склону, если бы упал в сторону севера — не выжил бы. А