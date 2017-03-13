В Сочи турист сорвался со склона горы в обрыв

В 13:40 к спасателям обратился 36-летний турист, который потерялся в горах. Он рассказал, что сорвался со склона горы и упал в обрыв и самостоятельно не может передвигаться. За ним в район горного массива Псеашхо вылетел вертолет, сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Мужчину нашли на южном склоне горы Западный Псеашхо. Из-за сложного горного рельефа вертолет нельзя было посадить, поэтому пострадавшего подняли с помощью лебедки. Фельдшер МЧС в вертолете осмотрела туриста и оказала ему доврачебную помощь, предварительно мужчина вывихнул плечо.

Туриста доставили на базу МЧС и передали врачам. Спасатель международного класса Максим Дзагания считает, что мужчине очень повезло.