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12:44 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи турист сорвался со склона горы в обрыв

В Сочи спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего при падении туриста.

В 13:40 к спасателям обратился 36-летний турист, который потерялся в горах. Он рассказал, что сорвался со склона горы и упал в обрыв и самостоятельно не может передвигаться. За ним в район горного массива Псеашхо вылетел вертолет, сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Мужчину нашли на южном склоне горы Западный Псеашхо. Из-за сложного горного рельефа вертолет нельзя было посадить, поэтому пострадавшего подняли с помощью лебедки. Фельдшер МЧС в вертолете осмотрела туриста и оказала ему доврачебную помощь, предварительно мужчина вывихнул плечо.

Туриста доставили на базу МЧС и передали врачам. Спасатель международного класса Максим Дзагания считает, что мужчине очень повезло.

«Во-первых, он упал по южному склону, если бы упал в сторону севера — не выжил бы. А во-вторых, парню удалось остановиться на “полочке” — а прям под ней находился водопад, а далее ледник», — сказал Дзагания.

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