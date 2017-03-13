В Воронеже спасатель в свой выходной достал из полыньи двух рыбаков

В Воронеже весна давно вступила в свои права. Снег на улицах уже растаял, а вот на водохранилище еще остается лед, хотя образовалось уже немало проталин.

Но рыбаки продолжают выходить на хрупкий лед. В пятницу, 10 марта, днем в Центральном районе провалились под лед двое рыбаков. ЧП произошло около 15:56 в районе поселка Рыбачий.

Свидетелем ЧП стал спасатель Юрий Борисов. Он не был на дежурстве, но быстро сориентировался — сообщил о произошедшем в Службу спасения и бросился на помощь людям.

«В 15:59 до приезда смены спасателей Юрий Борисов с очевидцами при помощи подручных средств достали из воды двух рыбаков — 66 и 63 лет, — сообщают в городском управлении по делам ГО и ЧС. — От медицинской помощи пострадавшие отказались».

Отметим, что Юрий Борисов работает в городской службе спасения с 2003 года. В этом году его наградили медалью «ХVI лет МЧС России».

Спасатели предупреждают воронежцев, что выход на хрупкий лед сейчас смертельно опасен.