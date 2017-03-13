В Нижегородской области боец Росгвардии расстрелял экипаж ГИБДД

В Нижегородской области боец-контрактник Росгвардии открыл огонь по сотрудникам ГИБДД.

Как сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах, в ночное время в Дзержинске сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль, на котором передвигался военнослужащий. Водитель проигнорировал требования сотрудников ГИБДД и попытался скрыться.

Сотрудники автоинспекции начали погоню и блокировали нарушителя в одном из гаражных кооперативов. Мужчина отказался сдаться и выстрелил из двуствольного ружья в сотрудников ГИБДД. После этого мужчина застрелился сам.

По предварительным данным, военный был пьян. Незадолго до этого у него произошёл серьезный конфликт с родственниками на бытовой почве.

Сотрудник ГИБДД, получивший ранение, находится в больнице.