В Казахстане появился пластиковый рис

Мужчина рассказал, что по виду рис выглядел красивым и прозрачным. Однако при предварительной промывке перед варкой рисинки внезапно резко побелели. Когда же мужчина потер рис между пальцами, то он превратился в порошок.

По словам алматинца Владимира, продукт был приобретен им в одном из маленьких магазинов города 8 марта, сообщает Tengrinews.kz.

Подозрительную крупу Владимир есть не стал и выбросил пакет с рисом на помойку.