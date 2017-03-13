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12:09 (мск), источник: Вести.Ру

В Казахстане появился пластиковый рис

Житель города Алматы приобрел в магазине рис, который при ближайшем рассмотрении оказался поддельным.

Источник: Вести.Ру

По словам алматинца Владимира, продукт был приобретен им в одном из маленьких магазинов города 8 марта, сообщает Tengrinews.kz.

Мужчина рассказал, что по виду рис выглядел красивым и прозрачным. Однако при предварительной промывке перед варкой рисинки внезапно резко побелели. Когда же мужчина потер рис между пальцами, то он превратился в порошок.

Подозрительную крупу Владимир есть не стал и выбросил пакет с рисом на помойку.

Ранее сообщалось, что в Юго-Восточной Азии появился сделанный в Китае опасный для здоровья поддельный рис, сделанный из картофеля и пластмассы.

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