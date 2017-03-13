В Казахстане появился пластиковый рис
Житель города Алматы приобрел в магазине рис, который при ближайшем рассмотрении оказался поддельным.
Житель города Алматы приобрел в магазине рис, который при ближайшем рассмотрении оказался поддельным.
По словам алматинца Владимира, продукт был приобретен им в одном из маленьких магазинов города 8 марта, сообщает Tengrinews.kz.
Мужчина рассказал, что по виду рис выглядел красивым и прозрачным. Однако при предварительной промывке перед варкой рисинки внезапно резко побелели. Когда же мужчина потер рис между пальцами, то он превратился в порошок.
Подозрительную крупу Владимир есть не стал и выбросил пакет с рисом на помойку.
Ранее сообщалось, что в