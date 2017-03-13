В Волжском 25-летний житель Фролово напал с ножом на таксиста
Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 марта в городе Волжский.
Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 марта в городе Волжский.
Как сообщили ВДТВ в
Мужчина рассказал, что некоторое время назад, вооружившись ножом, на него напал пассажир. Нападавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, требовал, чтобы таксист покинул салон своего «Рено Логан».
По информации полицейских, водителю такси удалось самостоятельно скрутить злоумышленника, сотрудникам ППС оставалось лишь произвести его задержание.
Установлено, что 25-летний нападавший проживает в городе Фролово Волгоградской области и нигде не работает. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Разбой» и избрании ему меры пресечения.