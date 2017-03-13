В Волжском 25-летний житель Фролово напал с ножом на таксиста

Как сообщили ВДТВ в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, звонок от 31-летнего водителя такси поступил в полицию в 01:00.

Мужчина рассказал, что некоторое время назад, вооружившись ножом, на него напал пассажир. Нападавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, требовал, чтобы таксист покинул салон своего «Рено Логан».

По информации полицейских, водителю такси удалось самостоятельно скрутить злоумышленника, сотрудникам ППС оставалось лишь произвести его задержание.

Установлено, что 25-летний нападавший проживает в городе Фролово Волгоградской области и нигде не работает. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Разбой» и избрании ему меры пресечения.