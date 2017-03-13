В Иркутске трех женщин ограбили с помощью электрошокера — МВД

Полицейские задержали иркутянина, подозреваемого в серии ограблений женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

За месяц в дежурную часть полиции поступило несколько заявлений от иркутянок о том, что вечером на них были совершены нападения грабителей. Во время опроса потерпевших правоохранители обратили внимание, что все эти эпизоды имеют схожий «почерк»: преступник нападал на свою жертву в темное время суток и использовал электрошокер.

В результате сотрудники угрозыска удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый за мошенничество, кражи, угоны и грабежи уроженец Ростовской области. Как стало известно, злоумышленник выслеживал одиноких женщин на иркутских улицах и нападал на них с применением электрошокера, а после похищал их имущество. В настоящее время сыщики установили его причастность к совершению трёх аналогичных преступлений.