Женщину с ребенком забыли снять с колеса обозрения в Верхней Пышме. Идет проверка

ЧП произошло днем 11 марта на аттракционе, расположенном на Успенском проспекте. Женщина попросила о помощи сотрудников полиции, позвонив им со своего телефона.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, по факту произошедшего организована проверка.

«В крови смотрителя обнаружен алкоголь в размере 0,06 промилле», — отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки будет затребована разрешительная документация по организации аттракциона и опрошены сотрудники данной организации.