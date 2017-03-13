Женщину с ребенком забыли снять с колеса обозрения в Верхней Пышме. Идет проверка
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. В Верхней Пышме пьяный смотритель Колеса обозрения забыл в кабинке на отключенном аттракционе женщину с малолетним ребенком.
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. В Верхней Пышме пьяный смотритель Колеса обозрения забыл в кабинке на отключенном аттракционе женщину с малолетним ребенком.
ЧП произошло днем 11 марта на аттракционе, расположенном на Успенском проспекте. Женщина попросила о помощи сотрудников полиции, позвонив им со своего телефона.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
«В крови смотрителя обнаружен алкоголь в размере 0,06 промилле», — отмечают в
В ходе проверки будет затребована разрешительная документация по организации аттракциона и опрошены сотрудники данной организации.