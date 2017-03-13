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12:05 (мск), источник: УралПолит.ру

Женщину с ребенком забыли снять с колеса обозрения в Верхней Пышме. Идет проверка

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. В Верхней Пышме пьяный смотритель Колеса обозрения забыл в кабинке на отключенном аттракционе женщину с малолетним ребенком.

ЧП произошло днем 11 марта на аттракционе, расположенном на Успенском проспекте. Женщина попросила о помощи сотрудников полиции, позвонив им со своего телефона.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, по факту произошедшего организована проверка.

«В крови смотрителя обнаружен алкоголь в размере 0,06 промилле», — отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки будет затребована разрешительная документация по организации аттракциона и опрошены сотрудники данной организации.

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