Челябинец обманул дольщиков на 32,3 млн рублей

Перед судом предстал челябинец Дмитрий Исупов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Обвиняемый был директором компании «Евро-Строй».

«В период с 2009 по 2015 год, имея обязательства о передаче нежилых помещений в строящемся доме на улице Братьев Кашириных соинвесторам полностью внесшим платежи, Исупов реализовал эти помещения другому лицу», — пояснили в региональной прокуратуре.