Челябинец обманул дольщиков на 32,3 млн рублей
Вынесено решение по делу о мошенничестве в сфере долевого строительства.
Вынесено решение по делу о мошенничестве в сфере долевого строительства.
Перед судом предстал челябинец Дмитрий Исупов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Обвиняемый был директором компании «Евро-Строй».
«В период с 2009 по 2015 год, имея обязательства о передаче нежилых помещений в строящемся доме на улице Братьев Кашириных соинвесторам полностью внесшим платежи, Исупов реализовал эти помещения другому лицу», — пояснили в региональной прокуратуре.
Дольщики были обмануты на сумму более 32 млн 300 тыс. рублей. В результате Центральный районный суд в ноябре прошлого года приговорил афериста к четырем годам