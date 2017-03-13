В Калинингарде пенсионерке грозит колония за незаконную торговлю спиртным

Бутылки с различными крепкими спиртными напитками общим объемом 2,5 тыс. литров полицейские обнаружили в ходе проверки в подсобном помещении одного из предприятий на Литовском валу.
Никаких разрешительных документов на алкогольную продукцию представители фирмы предоставить не смогли. Согласно проведённому исследованию, стоимость алкоголя — свыше 760 тыс. рублей.
По результатам проверки против 62-летней женщины-руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками». Ей грозит до трех лет лишения свободы со штрафом в размере до 120 тыс. рублей.