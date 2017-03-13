В Минэнерго объяснили ролик о выбросе серы в Атырауской области

1 1—12 марта 2017 года по мессенджерам и социальным сетям распространялось видео с комментариями о том что, в указанные дни на месторождении Карабатан произошел выброс серы.

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«В связи с чем комитет экологического регулирования и контроля министерства энергетики РК официально сообщает, что распространяемый видеоролик является записью от 29 мая 2016 года, в момент когда на заводе второго поколения ТОО “Тенгизшевройл” произошла утечка сырого газа (86 кг.)», ― пояснили в комитете экологии.

По представлению прокуратуры и письма ДКНБ Атырауской области, по данному факту региональным департаментом экологии проведена внеплановая проверка. По результатам проверки ТОО «ТШО» привлечено к административной ответственности в виде штрафов на суммы 65 164 и 1 060 500 тенге. Также предъявлен ущерб на сумму 283 тыс тенге.

Решением административного суда от 10 марта 2017 года исковое заявление ТОО «ТШО» об отмене штрафа оставлены без изменения. Департаментом экологии по Атырауской области готовится исковое заявление в суд о принудительном взыскании ущерба.