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13:30 (мск), источник: Volga News

Транспортная прокуратура разбирается в двух смертях на железной дороге

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства смерти двух человек на железнодорожных объектах. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

Ведется проверка по факту обнаружения 21 февраля, в 0:40, на 1003 км КЖД на перегоне «Мыльная — Обшаровка» тела мужчины со следами травм, которые он мог получить, попав под поезд. Как пояснил помощник прокурора, пострадавшего обнаружили в межпутье с ампутированными ногами. От полученных травм пострадавший скончался.

«Сейчас по факту происшествия ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение», — отметил Максим Ворошилов.

Также, по словам Максима Ворошилова, продолжается проверка по факту скоропостижной смерти 58-летнего самарца 20 февраля на платформе Царевщина. Его тело обнаружили в 16:35.

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