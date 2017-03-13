Транспортная прокуратура разбирается в двух смертях на железной дороге

Ведется проверка по факту обнаружения 21 февраля, в 0:40, на 1003 км КЖД на перегоне «Мыльная — Обшаровка» тела мужчины со следами травм, которые он мог получить, попав под поезд. Как пояснил помощник прокурора, пострадавшего обнаружили в межпутье с ампутированными ногами. От полученных травм пострадавший скончался.

«Сейчас по факту происшествия ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение», — отметил Максим Ворошилов.

Также, по словам Максима Ворошилова, продолжается проверка по факту скоропостижной смерти 58-летнего самарца 20 февраля на платформе Царевщина. Его тело обнаружили в 16:35.