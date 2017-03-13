Полиция поймала южноуральца, ограбившего офис микрозаймов
ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта, РИА ФедералПресс. Челябинские полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на сотрудницу микрофинансовой организации, рассказали «ФедералПресс» в
ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта, РИА ФедералПресс. Челябинские полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на сотрудницу микрофинансовой организации, рассказали «ФедералПресс» в
Им оказался житель Аргаяшского района 1999 года рождения, неработающий и ранее не судимый. Он был задержан по приметам в ходе
Напомним, инцидент произошел вечером 3 марта 2017 года. Неизвестный зашел в офис кредитной организации на Свердловском проспекте. Угрожая 24-летней сотруднице ножом, он похитил 7 тыс. 700 рублей.