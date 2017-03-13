Полиция поймала южноуральца, ограбившего офис микрозаймов

Им оказался житель Аргаяшского района 1999 года рождения, неработающий и ранее не судимый. Он был задержан по приметам в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время задержанный заключен под стражу и помещен в следственный изолятор.

Напомним, инцидент произошел вечером 3 марта 2017 года. Неизвестный зашел в офис кредитной организации на Свердловском проспекте. Угрожая 24-летней сотруднице ножом, он похитил 7 тыс. 700 рублей.