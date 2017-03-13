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12:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жительницу Воронежской области осудили на 6 лет за убийство знакомого топором

Также женщина ударила ножом приятельницу.

Борисоглебский горсуд приговорил 54-летнюю жительницу села Губари к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, рассказали в суде в понедельник, 13 марта. Женщину осудили за убийство 58-летнего знакомого топором и избиение 60-летней приятельницы.

Суд установил, что женщина и ее приятель пришли в гости к своему 58-летнему знакомому в дом на окраине села Губари. Когда спиртное закончилось, гости попросили хозяина купить еще и получили отказ. Во время словесной перепалки хозяин дома дал 54-летней гостье пощечину. Сельчанка оттолкнула мужчину, тот упал на пол. Споткнувшись о дрова, хозяин ударился затылком и получил легкие повреждения.

Через полчаса гостья и хозяин продолжили выяснять отношения во дворе. Женщина ударила мужчину топором в висок. Затем ногами несколько раз ударила его по голове, лицу, груди, рукам и ногам. Хозяин скончался. Третий участник застолья в это время сидел в доме и ничего не видел. После расправы сельчанка скрылась с места преступления.

Женщина никому не сообщила о смерти приятеля. Убитый жил один, поэтому его никто не хватился. Через три дня, 7 ноября 2015 года, тело 58-летнего мужчины нашли во дворе его дома. Лицо было изъедено животными. По мнению экспертов, причиной смерти стала одна из травм, которую нанесла мужчине гостья. Следователи возбудили уголовное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в ноябре 2015 года.

Второе преступление женщина совершила 9 января 2016 года, когда у себя дома распивала спиртное с 60-летней знакомой. Приятельницы поссорились, хозяйка кухонным ножом ранила гостью в область живота. Ранение квалифицировали как тяжкий вред здоровью. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Женщину осудили по двум уголовным делам и назначили наказание — шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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