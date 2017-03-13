Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Убитый канадскими полицейскими россиянин: "Россия всех победит"
Берлин выразил беспокойство из-за действий РФ в Калининграде
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
«Людей просто довели»: СМИ о массовом бегстве десантников ВСУ
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Неслабый пол
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12:36 (мск), источник: АиФ Самара

В Тольятти 20-летний водитель ВАЗ-2106 устроил массовое ДТП

Один из водителей, пострадавший в ДТП, доставлен в больницу.

Полицейские Тольятти устанавливают обстоятельства ДТП с участием нескольких машин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В воскресенье, 12 марта, в 17:00, в Автозаводском районе Тольятти, возле одного из домов, расположенных на Южном шоссе, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, ехавший со стороны улицы Автостроителей в направлении улицы Тополиной, не выбрал безопасный боковой интервал, и врезался в припаркованные у обочины автомашины ГАЗ-3009D6 и «Lada Kalina». Получившая удар «Lada Kalina» врезалась в «Hyundai Solaris», а иномарка, в свою очередь — в ВАЗ-21043.

В результате дорожной аварии 32-летний мужчина, находившийся за рулем «Lada Kalina», получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения водители автомобилей находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как улучшить работу кишечника - эксперты
Кабмин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
Минфин предложил повысить НДС до 22%
В Кремле усомнились в объективности фильма CNN о Путине
Стоимость нефти впервые с осени упала ниже $51 за баррель
В Росгвардии началась внезапная проверка боеготовности
Более 600 авиарейсов из Берлина отменены из-за забастовки
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, в январе-феврале автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек, скорее всего, устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео) В Сети появилась запись тренировки Платона в бассейне.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь