В Тольятти 20-летний водитель ВАЗ-2106 устроил массовое ДТП

Полицейские Тольятти устанавливают обстоятельства ДТП с участием нескольких машин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В воскресенье, 12 марта, в 17:00, в Автозаводском районе Тольятти, возле одного из домов, расположенных на Южном шоссе, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, ехавший со стороны улицы Автостроителей в направлении улицы Тополиной, не выбрал безопасный боковой интервал, и врезался в припаркованные у обочины автомашины ГАЗ-3009D6 и «Lada Kalina». Получившая удар «Lada Kalina» врезалась в «Hyundai Solaris», а иномарка, в свою очередь — в ВАЗ-21043.

В результате дорожной аварии 32-летний мужчина, находившийся за рулем «Lada Kalina», получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения водители автомобилей находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.