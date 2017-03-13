В Самаре двое мужчин отравились угарным газом

Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек, скорее всего, устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...