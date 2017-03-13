В Самаре двое мужчин отравились угарным газом
В воскресенье, 12 марта, в четвертом часу дня, в квартире на пр. Карла Маркса в Самаре почувствовали себя плохо двое мужчин 31 года и 18 лет, предположительно получившие отравление угарным газом.
В воскресенье, 12 марта, в четвертом часу дня, в квартире на пр. Карла Маркса в Самаре почувствовали себя плохо двое мужчин 31 года и 18 лет, предположительно получившие отравление угарным газом.
Для пострадавших была вызвана «скорая». Прибывшие медики городской службы «03» оказали им помощь на месте и увезли пострадавших в лечебное учреждение, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.