Под Новосибирском из-за возгорания дач за два дня погибли два человека
Теперь пожарные Новосибирска займутся проверкой дачных участков.
Теперь пожарные Новосибирска займутся проверкой дачных участков.
В Новосибирской области за несколько дней на дачных пожарах погибло два человека. Об этом сообщают в
12 марта в СНТ «Авиатор» на одном из участка отсутствовала противопожарная разделка. Обитатели дачного домика затопили печь,
Другой пожар произошел на следующий день, 13 марта в СНТ «Связист», что в Искитимском районе. Причиной возгорания опять стало неправильное устройство печи. При пожаре погиб один человек. Его личность устанавливают. С начала года в Новосибирске произошло 210 пожаров, в них погибли восемь человек и ещё 29 получили травмы.
Теперь в Новосибирске пожарные инспекторы займутся проверкой дач