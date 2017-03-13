Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Убитый канадскими полицейскими россиянин: "Россия всех победит"
В США раскрыли причину смерти Чуркина вопреки запрету властей
В России введут новые нормы труда для женщин
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
«Людей просто довели»: СМИ о массовом бегстве десантников ВСУ
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Неслабый пол
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
13:13 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Под Новосибирском из-за возгорания дач за два дня погибли два человека

Теперь пожарные Новосибирска займутся проверкой дачных участков.

В Новосибирской области за несколько дней на дачных пожарах погибло два человека. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

12 марта в СНТ «Авиатор» на одном из участка отсутствовала противопожарная разделка. Обитатели дачного домика затопили печь, из-за чего загорелись деревянные конструкции строения. Дом вспыхнул мгновенно и когда на место происшествия прибыла бригада пожарных, он уже был полностью охвачен пламенем. В результате инцидента погиб 46-летний мужчина.

Другой пожар произошел на следующий день, 13 марта в СНТ «Связист», что в Искитимском районе. Причиной возгорания опять стало неправильное устройство печи. При пожаре погиб один человек. Его личность устанавливают. С начала года в Новосибирске произошло 210 пожаров, в них погибли восемь человек и ещё 29 получили травмы.

Теперь в Новосибирске пожарные инспекторы займутся проверкой дач из-за того, что недавно именно на дачных участках области из-за пожара погибли два человека. Перед началом дачного сезона инспекторы устроят рейды по дачам уже на этой неделе, чтобы оценить уровень пожарной безопасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дмитрий Губерниев купил лягушку за 5 тыс. рублей на Омском нефтезаводе
Кабмин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
Минфин предложил повысить НДС до 22%
В Кремле усомнились в объективности фильма CNN о Путине
Стоимость нефти впервые с осени упала ниже $51 за баррель
В Росгвардии началась внезапная проверка боеготовности
Более 600 авиарейсов из Берлина отменены из-за забастовки
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, в январе-феврале автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек, скорее всего, устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Смольный выселит бизнесменов, имеющих долги за ЖКУ
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео) В Сети появилась запись тренировки Платона в бассейне.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь