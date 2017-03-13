Под Новосибирском из-за возгорания дач за два дня погибли два человека

В Новосибирской области за несколько дней на дачных пожарах погибло два человека. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

12 марта в СНТ «Авиатор» на одном из участка отсутствовала противопожарная разделка. Обитатели дачного домика затопили печь, из-за чего загорелись деревянные конструкции строения. Дом вспыхнул мгновенно и когда на место происшествия прибыла бригада пожарных, он уже был полностью охвачен пламенем. В результате инцидента погиб 46-летний мужчина.

Другой пожар произошел на следующий день, 13 марта в СНТ «Связист», что в Искитимском районе. Причиной возгорания опять стало неправильное устройство печи. При пожаре погиб один человек. Его личность устанавливают. С начала года в Новосибирске произошло 210 пожаров, в них погибли восемь человек и ещё 29 получили травмы.