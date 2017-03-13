В Краснодаре пятилетний ребенок попал под колеса автомобиля
В Краснодаре 12 марта произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.
В Краснодаре 12 марта произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.
Авария случилась в 12:03 на проспекте Чекистов. По предварительным данным, пятилетний мальчик стоял с мамой на светофоре и ждал зеленого сигнала. Ребенок вырвался, выбежал на дорогу и попал под колеса ВАЗ-21074, за рулем которого был 26-летний мужчина, сообщили порталу Юга.ру в
Ребенок сломал ключицу. Проводится проверка.