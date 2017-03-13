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13:10 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре пятилетний ребенок попал под колеса автомобиля

В Краснодаре 12 марта произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Источник: ЮГА.ру

Авария случилась в 12:03 на проспекте Чекистов. По предварительным данным, пятилетний мальчик стоял с мамой на светофоре и ждал зеленого сигнала. Ребенок вырвался, выбежал на дорогу и попал под колеса ВАЗ-21074, за рулем которого был 26-летний мужчина, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Ребенок сломал ключицу. Проводится проверка.

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