Калининградский подросток помог полиции задержать банду угонщиков машин

Угонщиков заметил с балкона 17-летний юноша. Неизвестные пытались укатить со двора старенький «Жигули» его 70-летнего соседа. Когда подросток окликнул незнакомцев, те разбежались в разные стороны. Парень не растерялся и позвонил в полицию.

«По горячим следам полицейские разыскали и задержали, каждого по отдельности, троих подозреваемых в угоне. Ими оказались15-летний, 17-летний и 18-летний жители Калининграда», — рассказали в УМВД.

Но оказалось, что это не первая попытка угона. На соседней улице был найден врезавшийся в бетонной забор автомобиль «Фольксваген Пассат». У транспортного средства 1985 года выпуска оказался взломан замок водительской двери, а провода зажигания были оборваны.

«Вскоре в дежурную часть поступило ещё одно сообщение об аналогичном преступлении от 77-летней жительницы дома по улице Стекольной. По словам пенсионерки, ночью неизвестный злоумышленник пытался угнать со двора автомобиль “ВАЗ 21063” 1989 года выпуска, принадлежащий её мужу. У машины зафиксированы аналогичные повреждения замка водительской двери и проводов зажигания», — говорят в полиции.

Сейчас с подростками работают полицейские. Против них может быть возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем».