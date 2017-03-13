Toyota загорелась на ходу в Минске и полностью сгорела
Возгорание случилось в моторном отсеке Toyota 1997 года выпуска, сообщают в МЧС. Как причина рассматривается короткое замыкание электропроводки.
Возгорание случилось в моторном отсеке Toyota 1997 года выпуска, сообщают в МЧС. Как причина рассматривается короткое замыкание электропроводки.
Возгорание случилось вечером 12 марта. Автомобиль ехал по ул. Каганца. Пожар произошел прямо на ходу.
Информация о возгорании поступила в 19.00. Прибыв на место, сотрудники МЧС увидели автомобиль, который был полностью в огне. Спасатели оперативно потушили огонь.
Toyota полностью сгорела. Люди не пострадали. Возможная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Подготовила Алина Янчур.