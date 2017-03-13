Казанцы под видом тайных покупателей шантажировали владельцев магазинов

39-летний Анвар Петров и его 20-летний подельник обвиняются в вымогательстве («а» ч. 1 и ч. 2 ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, шантажировать работников магазина злоумышленники начали еще в 2013 году. Несовершеннолетний в то время напарник Петрова покупал в присутствии старшего алкоголь. После этого он показывал продавцам удостоверение тайного покупателя, грозясь обратиться в полицию. Желавшие избежать наказания были вынуждены заплатить определённую сумму.

После того, как подельник достиг совершеннолетия, их схема изменилась. Злоумышленники начали искать в магазинах просроченные продукты, покупали их, а после жаловались в Роспотребнадзор, который штрафовал магазины. Затем мужчины предлагали владельцу торговой точки платить им ежемесячно от 3 до 5 тысяч рублей во избежание дальнейших проверок.

Жертвами обвиняемых стали 27 магазинов, которым причинен ущерб на сумму 170 тыс. рублей.

В апреле 2016 года потерпевшие обратились с заявлением в полицию. Свою вину злоумышленники не признали. На их имущество (автомобиль и деньги на общую сумму 190 тыс. рублей) наложен арест.