В Советском районе Волгограда по горячим следам задержан убийца

Известно, что информация о происходящей в одной из квартир по улице Голубятникова в Советском районе Волгограда драке поступило от оперативного дежурного отдела полиции № 6 наряду группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии 12 марта в 12:30.

Прибыв на место происшествия, в одной из комнат квартиры сотрудники Росгвардии обнаружили двоих мужчин с ножевыми ранениями, один из них находился без сознания. Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего.

Совместно с оперативниками сотрудники Росгвардии установили личность и произвели задержание подозреваемого в убийстве. Как выяснилось, преступление было совершено во время распития спиртных напитков.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.