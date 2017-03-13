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17:06 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Советском районе Волгограда по горячим следам задержан убийца

Неработающий 55-летний волгоградец насмерть зарезал в ходе бытовой ссоры одного оппонента и тяжело ранил другого. Об этом 13 марта ВДТВ сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Известно, что информация о происходящей в одной из квартир по улице Голубятникова в Советском районе Волгограда драке поступило от оперативного дежурного отдела полиции № 6 наряду группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии 12 марта в 12:30.

Прибыв на место происшествия, в одной из комнат квартиры сотрудники Росгвардии обнаружили двоих мужчин с ножевыми ранениями, один из них находился без сознания. Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего.

Совместно с оперативниками сотрудники Росгвардии установили личность и произвели задержание подозреваемого в убийстве. Как выяснилось, преступление было совершено во время распития спиртных напитков.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.

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