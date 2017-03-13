Экс-председателя городского комитета строительства оштрафовали за нарушение прав предпринимателей

Проверкой было установлено, что комитетом по строительству администрации Волгограда в 2015 году при совокупном годовом объеме закупок в размере около 5 млн рублей заказы у субъектов малого предпринимательства не размещались.

При этом по закону субъектам малого предпринимательства должны предоставляться преимущества при осуществлении закупок государственными и муниципальными заказчиками. В частности, данные заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 15% совокупного годового объема закупок.

Прокурор Волгограда возбудил в отношении бывшего председателя комитета по строительству администрации Волгограда Татьяны Секретевой дело об административном правонарушении. Постановлением УФАС по Волгоградской области указанное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.