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13:42 (мск), источник: БЕЛТА

Польские специалисты примут участие в расследовании аварии на Скидельском сахарном комбинате

Следователями проведено множество осмотров, допрошены десятки сотрудников акционерного общества, изъята и изучается техническая документация.

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские специалисты примут участие в расследовании аварии на сахарном комбинате в Скиделе. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

«Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства трагедии в ОАО “Скидельский сахарный комбинат”. В ближайшие дни следователями запланировано проведение следственных действий с участием представителей компании из Польши, имеющих опыт обслуживания оборудования, установленного на предприятии», — заявили в Следственном комитете.

Как сообщалось, 25 февраля около 1.00 в одном из цехов предприятия произошел взрыв пылевоздушной смеси без последующего возгорания, в результате которого пострадали пять работниц завода, трое из которых впоследствии скончались в учреждении здравоохранения. Состояние двух женщин до настоящего времени медиками оценивается как тяжелое.

Следователями проведено множество осмотров, допрошены десятки сотрудников акционерного общества, изъята и изучается техническая документация. Сотрудникам Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси поручено проведение ряда сложнейших экспертиз. -0-

На Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси, пострадало 5 человекПо предварительной информации, около 1:30 в упаковочном цеху предприятия произошла вспышка пылевоздушной смеси без последующего горения.

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