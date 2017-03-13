В Петергофе дама на ярких «Жигулях» приехала в забор

«Жигули» врезались в ограждение на пересечении Чебышевской и Ботанической улиц в Петергофе; скорая, ГИБДД и пожарные на месте, сообщает очевидец Саша в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Водитель, вроде как, женщина, видимо, была в шоке, — пишет Алекс. — Уже вышла из скорой. Количество полиции с ДПС растёт».

«Очевидцы говорят, что за рулём женщина 60 лет в алкогольном опьянении», — добавляет Татьяна.

Обстоятельства выясняются.