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13:42 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петергофе дама на ярких «Жигулях» приехала в забор

«Жигули» врезались в ограждение на пересечении Чебышевской и Ботанической улиц в Петергофе.

«Жигули» врезались в ограждение на пересечении Чебышевской и Ботанической улиц в Петергофе; скорая, ГИБДД и пожарные на месте, сообщает очевидец Саша в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Водитель, вроде как, женщина, видимо, была в шоке, — пишет Алекс. — Уже вышла из скорой. Количество полиции с ДПС растёт».

«Очевидцы говорят, что за рулём женщина 60 лет в алкогольном опьянении», — добавляет Татьяна.

Обстоятельства выясняются.

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