Мужчина попросил у пермячки телефон позвонить и ушел с ним
В полицию Свердловского района города обратилась 19-летняя пермячка. Неизвестный мошенник оставил ее без сотового телефона.
В полицию Свердловского района города обратилась 19-летняя пермячка. Неизвестный мошенник оставил ее без сотового телефона.
Преступление произошло в одном из торговых центров города. Как сообщает полиция, к девушке подошел незнакомый молодой человек и попросил у нее телефон, чтобы позвонить.
Пермячка решила помочь и передала имущество. После незнакомец ушел с этим телефоном. Материальный ущерб составил девять тысяч рублей.
Вскоре мошенника нашли. 19-летний безработный житель Добрянки, ранее судимый за кражу, был задержан.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.