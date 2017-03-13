Мужчина попросил у пермячки телефон позвонить и ушел с ним

Преступление произошло в одном из торговых центров города. Как сообщает полиция, к девушке подошел незнакомый молодой человек и попросил у нее телефон, чтобы позвонить.

Пермячка решила помочь и передала имущество. После незнакомец ушел с этим телефоном. Материальный ущерб составил девять тысяч рублей.

Вскоре мошенника нашли. 19-летний безработный житель Добрянки, ранее судимый за кражу, был задержан.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.