В Крыму Toyota застряла на обочине, а Land Rover «заблудился» в лесу и попал в болото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели вытащили две иномарки, застрявшие в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели вытащили две иномарки, застрявшие в
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На помощь немедленно выехали специалисты Ялтинского
Кроме того, накануне поздним вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе туристской стоянки
Для оказания помощи к месту происшествия выехала группа спасателей Бахчисарайского
«По прибытии посредством лебедки совместными усилиями спасатели извлекли авто из болотистого грунта, машина с пострадавшими в сопровождении
По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, только с начала месяца спасатели «Крым-СПАСа» девять раз выезжали для оказания помощи автомобилистам, в результате которых была оказана помощь 13 людям.