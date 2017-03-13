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13:42 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму Toyota застряла на обочине, а Land Rover «заблудился» в лесу и попал в болото

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели вытащили две иномарки, застрявшие в горно-лесной местности полуострова.

По информации пресс-службы «Крым-СПАСа», накануне ночью на плато Ай-Петри, в районе телевышки, съехал с дороги и застрял автомобиль Toyota с двумя пассажирами.

На помощь немедленно выехали специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда. По прибытии при помощи такелажного оборудования спасатели отбуксировали машину на дорожное полотно, в медицинской помощи никто не нуждался.

Кроме того, накануне поздним вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе туристской стоянки Ай-Димитрий застрял в болотистом грунте автомобиль Land Rover с тремя пассажирами, среди которых один ребенок. По информации спасателей, люди заблудились в лесу и не смогли самостоятельно найти ориентир.

Для оказания помощи к месту происшествия выехала группа спасателей Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда, сотрудники горно-спасательной поисковой группы МЧС России по Бахчисараю и коммунальной аварийно-спасательной службы Севастополя.

«По прибытии посредством лебедки совместными усилиями спасатели извлекли авто из болотистого грунта, машина с пострадавшими в сопровождении аварийно-спасательного автомобиля была выведена к перевалу Бечку. В медицинской помощи также никто не нуждался», — рассказали в «Крым-СПАС».

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, только с начала месяца спасатели «Крым-СПАСа» девять раз выезжали для оказания помощи автомобилистам, в результате которых была оказана помощь 13 людям.

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