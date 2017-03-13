В Калининграде неизвестный водитель сбил 13-летнюю девочку и скрылся

Авария произошла в 20:00 на улице Горького. Автомобиль марки «Опель» на регулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку. Ребёнок получил телесные повреждения. Водитель транспортного средства не установлен, автомобиль объявлен в розыск.

Отметим, что в это же время под колеса автомобиля попал 65-летний мужчина. Эта авария произошла в на улице Советской в Светлом. «Фольксваген» сбил пенсионера, когда он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.