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15:53 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде неизвестный водитель сбил 13-летнюю девочку и скрылся

В областном центре под колесами неустановленного автомобиля пострадал ребенок. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в 20:00 на улице Горького. Автомобиль марки «Опель» на регулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку. Ребёнок получил телесные повреждения. Водитель транспортного средства не установлен, автомобиль объявлен в розыск.

Отметим, что в это же время под колеса автомобиля попал 65-летний мужчина. Эта авария произошла в на улице Советской в Светлом. «Фольксваген» сбил пенсионера, когда он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

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