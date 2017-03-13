В Перми пропала 47-летняя женщина

Полиция Дзержинского района ищет без вести пропавшую Новикову Наталию Алексеевну 1969 года рождения. 27 февраля 2017 года женщина ушла из дома по ул. Подлесная и пропала.

Приметы: на вид 45 лет, рост 160−174 см, среднего телосложения, темные волосы, тёмные глаза.

Была одета: чёрная болоньевая куртка с капюшоном.