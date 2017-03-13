В Перми пропала 47-летняя женщина
Наталья Новикова ушла из дома в конце февраля.
Наталья Новикова ушла из дома в конце февраля.
Полиция Дзержинского района ищет без вести пропавшую Новикову Наталию Алексеевну 1969 года рождения. 27 февраля 2017 года женщина ушла из дома по ул. Подлесная и пропала.
Приметы: на вид 45 лет, рост 160−174 см, среднего телосложения, темные волосы, тёмные глаза.
Была одета: чёрная болоньевая куртка с капюшоном.
«Всем, кто владеет информацией о местонахождении Новиковой Н. А., просьба сообщить по телефону