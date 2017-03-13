В Челябинске задержан подозреваемый в серии угонов автомобилей

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД России по Челябинской области, в период с 11 по 12 марта от домов по улице Сталеваров и улице Пекинская были тайно похищены два автомобиля ВАЗ-2110. Злоумышленника удалось задержать по «горячим следам».

«Как установили полицейские, подозреваемый кроме угонов совершил еще пять краж из автомашин на территории Металлургического района. Предметами хищений в основном были аккумуляторные батареи. Сумма ущерба составила свыше 30 000 рублей», — пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.