В Комсомольском микрорайоне из-за аварии на теплотрассе без воды остались жители 67 домов

Авария произошла 13 марта около 10:00 в районе домов № 13 и № 15 по улице Тюляева. В результате повреждения теплотрассы без водоснабжения остались 67 многоквартирных домов по улице Тюляева, Уральской, 30-й Иркутской Дивизии, Сормовской, Лавочкина и Карасунской. Кроме того, временно без тепла остались восемь детсадов и две школы. Сейчас на месте аварии ведутся восстановительные работы.

«К ремонтно-восстановительным работам привлечены десять специалистов и четыре единицы специальной техники», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Все работы планируется завершить сегодня к 20.00.