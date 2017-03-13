Воронежец вытолкнул подругу из окна 3 этажа

Пьяный воронежец в ссоре вытолкнул 24-летнюю сожительницу из окна третьего этажа одного из домов на улице Иркутская в пятницу, 10 марта. Девушка осталась жива, но получила многочисленные травмы, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

По данным регионального управления МВД, 24-летняя девушка поступила в приемное отделение «Электроники» 11 марта. Полицейские и следователи выяснили, что накануне 55-летний мужчина поссорился с 24-летней подругой, стоявшей спиной у открытого окна. Воронежец подошел к горожанке и вытолкнул ее.

— Девушка с многочисленными телесными повреждениями, которые предварительно квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью, была госпитализирована в больницу. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, — рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СКР Матвей Сладких.

Следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет.