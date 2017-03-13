В Сергиевском районе, врезавшись в забор, погиб водитель снегохода
Водитель снегохода, на котором во время аварии не было мотошлема, скончался до прибытия врачей.
Водитель снегохода, на котором во время аварии не было мотошлема, скончался до прибытия врачей.
Полицейские Сергиевского района устанавливают все обстоятельства гибели водителя снегохода, сообщает
В воскресенье, 12 марта, около полуночи, в Сергиевском районе, на первом километре автодороги «Сергиевск — Большая Чесноковка — Кандабулак», 35-летний мужчина, не имеющий водительских прав, двигаясь на снегоходе «Polaris» по пересеченной местности со стороны села Кандабулак, врезался в металлическое ограждение территории сельских механических мастерских.
В результате столкновения с забором, водитель снегохода скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Инспекторы ДПС установили, что во время аварии на мужчине не было мотошлема.
Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего определит