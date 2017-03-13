В Сергиевском районе, врезавшись в забор, погиб водитель снегохода

Полицейские Сергиевского района устанавливают все обстоятельства гибели водителя снегохода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В воскресенье, 12 марта, около полуночи, в Сергиевском районе, на первом километре автодороги «Сергиевск — Большая Чесноковка — Кандабулак», 35-летний мужчина, не имеющий водительских прав, двигаясь на снегоходе «Polaris» по пересеченной местности со стороны села Кандабулак, врезался в металлическое ограждение территории сельских механических мастерских.

В результате столкновения с забором, водитель снегохода скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Инспекторы ДПС установили, что во время аварии на мужчине не было мотошлема.