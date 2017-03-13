Поезд и Renault Logan столкнулись на переезде ГЖД в Нижегородской области 13 марта
Поезд и Renault Logan столкнулись на переезде Горьковской железной дороги (ГЖД) в Нижегородской области 13 марта 2017 года. Об этом сообщает
Поезд и Renault Logan столкнулись на переезде Горьковской железной дороги (ГЖД) в Нижегородской области 13 марта 2017 года. Об этом сообщает
Происшествие произошло в 09:40 на перегоне Металлист — Ворсма. По данным
«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.
В результате ДТП автомобиль и локомотив получили повреждения, а водителя Renault Logan госпитализировали. В
Также сообщается, что для выяснения обстоятельств происшествия выехала комиссия ГЖД. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.