Поезд и Renault Logan столкнулись на переезде ГЖД в Нижегородской области 13 марта

Происшествие произошло в 09:40 на перегоне Металлист — Ворсма. По данным пресс-службы, водитель Renault Logan выехал на переезд перед приближающимся маневровым локомотивом.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

В результате ДТП автомобиль и локомотив получили повреждения, а водителя Renault Logan госпитализировали. В пресс-службе затруднились сообщить состояние автомобилиста и характер его травм, но добавили, что у локомотива повреждены краны напорной и питательной магистрали.

Также сообщается, что для выяснения обстоятельств происшествия выехала комиссия ГЖД. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.