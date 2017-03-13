В Омской области под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного дома
Начальник Госжилинспекции не исключает вины самих жильцов, которые недостаточно платят за капремонт.
Начальник Госжилинспекции не исключает вины самих жильцов, которые недостаточно платят за капремонт.
На этих выходных в селе Колосовка обрушилась крыша многоквартирного двухэтажного дома по улице 37-й квартал. Она не выдержала тяжести накопившегося снега. ЧП застал глава региональной Госжилинспекции Сергей Плисов, который в те дни лично инспектировал несколько северных районов, проверяя, насколько готовы крыши зданий к весне.
Как рассказал «СуперОмску» Плисов, виновных в этом происшествии может быть несколько.
Сергей Плисов, начальник Государственной жилищной инспекции Омской области:
— В сложившейся ситуации налицо упущение администрации Колосовского муниципального района, а также администрации села Колосовка. Губернатор Виктор Назаров дал чёткое поручение: подготовить крыши домов к весне. Но снег здесь никто не числил, что и привело к таким последствиям. Конечно, нельзя сбрасывать ответственность и с самих жильцов. Этот дом стоит в программе капремонта на 2017 год, но общий объём поступлений по этой программе составляет 62%.
Госжилинспекция уже пишет обращение в прокуратуру, чтобы правоохранительное ведомство установило виновных в обрушении крыши.
Напомним, что в ночь на 21 февраля в том же Колосовском районе случилось схожее ЧП: рухнула часть крыши в школе деревни Владимировки. Прокуратура выясняет, несёт ли ответственность за случившееся администрация школы, не позаботившаяся об уборке снега, или же причина в сильном шквалистом ветре.