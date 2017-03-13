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14:19 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного дома

Начальник Госжилинспекции не исключает вины самих жильцов, которые недостаточно платят за капремонт.

На этих выходных в селе Колосовка обрушилась крыша многоквартирного двухэтажного дома по улице 37-й квартал. Она не выдержала тяжести накопившегося снега. ЧП застал глава региональной Госжилинспекции Сергей Плисов, который в те дни лично инспектировал несколько северных районов, проверяя, насколько готовы крыши зданий к весне.

Как рассказал «СуперОмску» Плисов, виновных в этом происшествии может быть несколько.

Сергей Плисов, начальник Государственной жилищной инспекции Омской области:

 — В сложившейся ситуации налицо упущение администрации Колосовского муниципального района, а также администрации села Колосовка. Губернатор Виктор Назаров дал чёткое поручение: подготовить крыши домов к весне. Но снег здесь никто не числил, что и привело к таким последствиям. Конечно, нельзя сбрасывать ответственность и с самих жильцов. Этот дом стоит в программе капремонта на 2017 год, но общий объём поступлений по этой программе составляет 62%.

Госжилинспекция уже пишет обращение в прокуратуру, чтобы правоохранительное ведомство установило виновных в обрушении крыши.

Напомним, что в ночь на 21 февраля в том же Колосовском районе случилось схожее ЧП: рухнула часть крыши в школе деревни Владимировки. Прокуратура выясняет, несёт ли ответственность за случившееся администрация школы, не позаботившаяся об уборке снега, или же причина в сильном шквалистом ветре.

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