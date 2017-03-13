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16:13 (мск), источник: РИА Новости

Суд оштрафовал активиста группы пострадавших клиентов Татфондбанка

КАЗАНЬ, 13 мар — РИА Новости, Ирина Дурницына. Вахитовский районный суд Казани в понедельник принял решение оштрафовать на 10 тысяч рублей члена инициативной группы пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка Марселя Шамсутдинова за участие в несанкционированном массовом мероприятии, рассмотрение дела другого активиста инициативной группы Александры Юмановой отложено, сообщил РИА Новости представитель суда.

«На Шамсутдинова наложен штраф в размере 10 тысяч рублей. Рассмотрение административного дела в отношении Юмановой отложено до 23 марта по ходатайству стороны защиты», — сказал собеседник агентства.

Около 100 пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка, в том числе члены инициативной группы Юманова и Шамсутдинов, 4 марта пришли к зданию правительства Татарстана, чтобы передать руководству республики петицию с требованиями. В результате четверых представителей инициативной группы принял премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.

Позднее в полиции в отношении Юмановой и Шамсутдинова был составлен протокол об административном правонарушении по статье «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Данная статья предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

ЦБ РФ 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех татарстанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и Анкор Банка. По данным ЦБ, «дыра» в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей. Обязательства Интехбанка превысили его активы на 14 миллиардов рублей. ЦБ отмечал, что ввиду низкого качества активов процедура финансового оздоровления Татфондбанка и Интехбанка с привлечением госкорпорации АСВ и кредиторов на разумных экономических условиях не представлялась возможной.

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