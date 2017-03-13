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14:39 (мск), источник: РИА Новости

В аэропорту «Пулково» опоздавший на рейс пассажир устроил дебош

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Пассажир, опоздавший на рейс в аэропорту «Пулково», вел себя агрессивно и требовал посадить его на борт самолета, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Источник: РИА Новости

«11 марта транспортным полицейским, обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасность граждан в аэропорту “Пулково”, поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что в офисе компании пассажир, опоздавший на рейс внутренних авиалиний, требует посадить его на борт самолета, ведет себя агрессивно и выражается грубой нецензурной бранью», — говорится в сообщении.

Сотрудниками транспортной полиции было установлено, что 36-летний мужчина прибыл в аэропорт спустя 20 минут после окончания регистрации на авиарейс. Процедура посадки пассажиров была завершена, и представители авиакомпании уже не имели технической возможности вновь открыть регистрацию.

Мужчину препроводили в дежурную часть линейного отдела, где составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Теперь ему грозит наказание от штрафа до административного ареста на срок до 15 суток.

В этот же день на борту авиарейса сообщением «Москва — Санкт-Петербург» неадекватно вел себя 41-летний пассажир. Он, находясь в нетрезвом состоянии, нецензурно выражался, на замечания бортпроводников не реагировал. В отношении пассажира было возбуждено административное производство по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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