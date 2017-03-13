В Армавире двое мужчин с ножом напали на таксиста и угнали его машину

Мужчина приехал на заказ и забрал двух клиентов на одной из улиц Армавира. Мужчины попросили отвезти их в Кропоткин, по пути напали на водителя, угрожая ему ножом, они потребовали остановить машину. Один из нападавших ударил таксиста ножом в грудь и вытолкнул из салона, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Злоумышленники скрылись на машине таксиста в сторону Кропоткина, пострадавший позвонил в полицию. На преступников составили ориентировку, таксиста доставили в больницу.

Автомобиль пострадавшего нашли недалеко от места происшествия. В салоне нашли имущество, похищенное при квартирной краже в Армавире. По подозрению в нападении на таксиста задержали двух жителей Кропоткина, они признались в содеянном. Полиция установила причастность злоумышленников к квартирной краже.

Автомобиль вернули владельцу. По факту разбоя возбудили уголовное дело.