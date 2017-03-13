В Калининграде начался суд по делу о нападении на депутата облдумы

Как передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда, на судебное заседание пришло большое количество сотрудников прессы, что, по мнению защитника потерпевшего Михаила Золотарёва, является одним из доказательств, что уголовное дело неверно квалифицировано.

«Мы полностью не согласны с обвинением по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 п. «ж» ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору»), — заявил адвокат. — Мы настаиваем, чтобы уголовное дело было возбуждено по ст. 277 — «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

В материалах дела, озвученных гособвинителем Анной Огородник, сказано, что у Каширина возник умысел на убийство Рудникова «по неустановленным следствием мотивам». Однако потерпевший Игорь Рудников выступил на суде с сенсационным заявлением, в котором назвал имя предполагаемого заказчика преступления — главу администрации одного из районов Калининградской области.

«Следствию я назвал имя (в суде прозвучала имя и фамилия, — прим. ИА REGNUM). Тем не менее, он не только остаётся на свободе, но и продолжает исполнять обязанности главы администрации, — сказал Рудников. — Я прошу суд вынести частое определение в адрес прокурора области, врио губернатора Алиханова с требованием отстранить его от исполнения обязанностей главы администрации. Прошу приобщить моё заявление к материалам уголовного дела».

Судья сообщила, что примет решение о вынесении частного определения в процессе слушания.

Подсудимый Каширин родился в 1981 году в Адыгее. Служил старшим сержантом питерского ОМОНа. Награждён медалями «Отличник милиции», «Участнику контртеррористическойоперации на Кавказе». Имеет двух детей семи и 11-ти лет. Под стражей находится с 30 апреля 2016 года. Нападение на Рудникова было совершено 17 марта 2016 года у кафе «Солянка» в центре Калининграда.

Суд отложил заседание до 20 марта 2017 года.