Следователи считают, что смерть месячной девочки в Самаре не была криминальной

Напомним, ранее ведомство возбудило уголовное дело по факту обнаружения трупа девочки, родившейся 27 января 2017 г., с гематомами на голове.

Мертвым ребенка обнаружил отец — 31-летний Олег К. В тот день он был дома один с двумя дочерьми, одной из которых чуть больше месяца, а другой — около года. Мать девочек в этот день вынуждена была уехать из города к родственникам в Оренбургскую область.

Около 17:00 Олег вышел ненадолго в магазин, а по возвращении обнаружил младенца на полу с гематомами на лице и затылке. Мужчина перенес ребенка в кроватку. Около полуночи самарец понял, что малышка умерла.