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15:37 (мск), источник: Volga News

Следователи считают, что смерть месячной девочки в Самаре не была криминальной

Правоохранители склонны считать гибель месячной девочки, умершей в ночь с 6 на 7 марта, несчастным случаем. Об этом сообщила пресс-секретарь СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева. Якобы малышка выпала из детской коляски. При этом точная причина смерти ребенка еще не установлена.

Напомним, ранее ведомство возбудило уголовное дело по факту обнаружения трупа девочки, родившейся 27 января 2017 г., с гематомами на голове.

Мертвым ребенка обнаружил отец — 31-летний Олег К. В тот день он был дома один с двумя дочерьми, одной из которых чуть больше месяца, а другой — около года. Мать девочек в этот день вынуждена была уехать из города к родственникам в Оренбургскую область.

Около 17:00 Олег вышел ненадолго в магазин, а по возвращении обнаружил младенца на полу с гематомами на лице и затылке. Мужчина перенес ребенка в кроватку. Около полуночи самарец понял, что малышка умерла.

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