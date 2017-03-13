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15:12 (мск), источник: Sputnik.by

Водитель устроил погоню с ГАИ в Добрушском районе из-за медного кабеля

Сотрудники инспекции смогли остановить гонщика только через 20 минут — когда машина проколола все колеса.

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Сотрудники ГАИ задержали в Добрушском районе водителя, который решил скрыться на автомобиле от правоохранителей из-за находящегося в салоне медного кабеля, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

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Погоня в Добрушском районе произошла ночью 12 марта: около 01:20 в Добруше правоохранители заметили автомобиль Peugeot 307, но авто резко свернуло на другую улицу.

«Заметив, что экипаж ГАИ движется следом, водитель начал скрываться и на требования об остановке не реагировал», — сообщили в ГАИ.

Спустя 20 минут погони на 25-м километре автодороги «Тереховка — Добруш» сотрудники инспекции растянули «Лиану», на которой машина пробила все колеса, но не остановилась и свернула в лес, где водитель был задержан.

По информации ГАИ, гонщиком оказался 45-летний житель Добруша, который работает охранником на одном из предприятий города. «При досмотре машины было обнаружено 10 витков медного кабеля», — уточнили в инспекции. Мужчина правоохранителям сообщил, что решил скрываться, поскольку боялся ответственности.

В настоящее время ночной гонщик задержан, на него были составлены протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).

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