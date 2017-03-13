В Екатеринбурге 14-летняя девочка исполосовала сверстницу ножом

По данным прокуратуры региона, инцидент произошел в лицее № 109. Ученица восьмого класса нанесла ножевые ранения своей однокласснице в области груди и шеи. По факту начата прокурорская проверка. Директору учебного заведения внесли представление в связи с необеспечением безопасности детей.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург возбуждено уголовное дело в отношении 14-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — уточняет СУ СК.

В следственном управлении добавили, что сейчас устанавливаются мотивы и обстоятельства ЧП. Среди версий причин случившегося — личная неприязнь. Экспертиза установит тяжесть нанесенного вреда здоровью потерпевшей. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении обвинения подозреваемой и выбрана мера пресечения.