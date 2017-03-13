В Ростове автомобиль сбил пятилетнего ребенка на велосипеде

Так, водитель автомобиля «ВАЗ-21103» во дворе дома при движении задним ходом, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пятилетнего ребенка, который ехал на детском велосипеде в сопровождении матери.

В результате ДТП мальчик получил травмы. По факту аварии проводят проверку.