В Ростове автомобиль сбил пятилетнего ребенка на велосипеде
Пятилетний ребенок пострадал в результате ДТП, которое произошло 12 марта в Ростове на улице Штахановского, сообщает
Пятилетний ребенок пострадал в результате ДТП, которое произошло 12 марта в Ростове на улице Штахановского, сообщает
Так, водитель автомобиля «ВАЗ-21103» во дворе дома при движении задним ходом, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пятилетнего ребенка, который ехал на детском велосипеде в сопровождении матери.
В результате ДТП мальчик получил травмы. По факту аварии проводят проверку.