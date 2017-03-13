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16:42 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Возле хутора Захоперского ледоход сорвал понтонный мост

Весна набирает свои обороты, и такое резкое повышение температуры в Волгоградской области уже имеет свои последствия.

Возле хутора Захоперский ледоход сорвал понтонный мост, соединяющий Урюпинский и Нехаевский районы, тем самым прервав автобусное сообщение между населенными пунктами.

По словам главы администрации Захоперского сельского поселения, накануне случившегося специалисты подготовили мост к возможному проходу паводковых вод и льдин: приподняли проездные пути, перевели мост в безопасное положение и закрепили тросом. Однако избежать сдвига все же не удалось: льдины тронулись и потянули за собой поваленные деревья. В ночь ледоход усилился, а утром трос оборвало, в результате мост сдвинулся на 200 метров. В течение полутора часов неполадки были устранены. Движение будет восстановлено после окончания паводка.

Татьяна Волоскова, глава администрации Захоперского сельского поселения: «Хорошо, что так случилось. Оперативно сработали, остановили мост, его удержали. Если бы он уплыл далеко, были бы большие проблемы. И плюс финансовые затраты были бы огромные, потому что не так просто его на место поставить. За дома, которые могут подвергнуться затоплению, мы следим. Если, допустим, сложная паводковая ситуация, мы готовим заранее к эвакуации людей, и все мероприятия проводим».

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